|Транспортът в община Карлово на 22 септември ще бъде затруднен
В почивния ден няма да има автобуси между Карлово и Калофер, Клисура и с. Домлян.
Транспортна фирма "Якимо Контрол" в уведомително писмо до кмета на община Карлово Емил Кабаиванов съобщава, че през целия официален почивен ден - 22 септември 2025 година, няма да се изпълняват никакви курсове за обществен превоз на пътници по направленията Карлово - Калофер, Карлово - с. Домлян и Карлово - Клисура и в обратна посока.
Автобусите по направление Карлово - Пловдив ще бъдат с празнично разписание. Според фирмата превозвач това е нормална практика в почивните дни.
