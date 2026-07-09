След поредица от сигнали за чести прекъсвания на електрозахранването жители на община Раковски започнаха подписка с настояване институциите да предприемат спешни мерки за решаване на проблема. Само през последните месеци в общината са постъпили стотици жалби от граждани, които се оплакват от повреди на електроуреди, затруднения в работата и ежедневието, причинени от нестабилното електрозахранване.

От местната администрация съобщават, че подписката ще бъде изпратена до Министерството на енергетиката, Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и електроразпределителното дружество ЕРД Юг.

Заместник-кметът на община Раковски Венцислав Чавдаров обясни пред БНТ, че общината няма законови правомощия сама да реши проблема, но настоява компетентните институции да извършат необходимите проверки и да дадат конкретни отговори.

По думите му местната власт не може да определи техническата причина за честите прекъсвания, а вижда единствено последствията от тях върху живота на хората и работата на институциите.

Проблемите вече са засегнали и самата общинска администрация. Заради токовите удари са повредени принтери, телевизор и друга техника, използвана ежедневно от служителите. Освен материалните щети, честите прекъсвания водят и до загуба на време, тъй като работният процес се прекъсва, а след възстановяване на електрозахранването служителите са принудени да започват работата си отначало.

Сериозни затруднения изпитва и църковната общност. Отец Младен Плачков разказва, че прекъсванията вече са нарушили провеждането на богослужения, включително по време на първо причастие, за което подготовката продължава цяла година.

По думите му в повечето случаи не става въпрос за продължително спиране на електричеството, а за серия от кратки токови удари, при които електрозахранването прекъсва за няколко секунди, възстановява се и отново спира по няколко пъти. Именно тези резки колебания създават най-голям риск за електроуредите.

Свещеникът предупреждава, че подобни ситуации могат да повредят и новия църковен орган, чиято стойност е около 200 000 лева, като подчертава, че не бива да се чака да бъдат нанесени сериозни щети, преди да бъдат предприети необходимите действия.

От ЕРД Юг обясняват, че в района се извършват мащабни планови ремонти и модернизация на електроразпределителната мрежа. До момента са подменени над 100 електрически стълба, монтират се нови трансформатори, електрически табла и участъци от мрежата там, където това е необходимо.

От дружеството посочват, че временните прекъсвания на електрозахранването са неизбежни при извършването на подобни дейности, но подчертават, че те са единственият технически възможен начин за обновяване на инфраструктурата. Според плана ремонтите трябва да приключат до края на юли.

Междувременно от община Раковски заявяват, че очакват компетентните институции да установят конкретната причина за честите прекъсвания и токовите удари и да предприемат трайни мерки за гарантиране на надеждно електрозахранване за жителите на общината.