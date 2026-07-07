Второто издание на мащабното спортно събитие "Смолян 360 - Планинско изследване" ще се проведе на 11 и 12 юли в сърцето на Родопите.

Инициативата съчетава планинско бягане и колоездене, като предлага на ентусиасти от цялата страна възможност да опознаят региона по различен и активен начин. Събитието има по-голяма кауза – да популяризира екотуризма и да покаже огромния потенциал на природата около Смолян, съобщават организаторите за Plovdiv24.bg.

Едно трасе – три предизвикателства

Организаторите са подготвили едно трасе, което преминава по горските пътеки и живописните била около града, разкривайки спиращи дъха панорамни гледки. Участниците от всички възрасти могат да избират между три дистанции в зависимост от своята подготовка:

7 километра – подходящо за начинаещи, деца и семейства.

21 километра – полумаратонска дистанция за напреднали бегачи.

55 километра – ултра предизвикателство за най-опитните атлети и колоездачи.

Специални лекции за спортна подготовка

Тази година спортният празник ще бъде обогатен и с образователна програма. Специални гости на събитието ще бъдат спортният психолог Владимир Новков и физиотерапевтът Павел Начев. Те ще проведат отворена среща за всички присъстващи, на която ще разкрият ключови съвети за връзката между психическата устойчивост, правилното физическо възстановяване и високите спортни постижения.

Повече информация за събитието и регистрация: https://smolyan360.fun/