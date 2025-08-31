ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Спешна проверка след сигнал за умряла риба край Старосел
Екип на инспекцията незабавно организира проверка на място, която продължи до късните вечерни часове със съдействието на Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда. В присъствието на сигналоподателя беше извършен оглед и бяха установени дребни екземпляри умряла риба – основно каракуди и шарани.
За установяване на състоянието на водата са взети проби от три точки – от мястото на установената мъртва риба, от моста в с. Старосел и от заустването на винарския комплекс в селото. На терен са измерени показатели като температура, рН, електропроводимост, разтворен кислород и наситеност с кислород. Пробите от заустването на винарския комплекс ще бъдат сравнени с индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване, издадено от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“.
Възможно е в следващите часове по течението на р. Пясъчник, включително към язовир "Пясъчник“, да бъдат отнесени умрели риби. РИОСВ – Пловдив ще продължи наблюдението, а след получаване на лабораторните резултати ще бъдат предприети необходимите действия съгласно екологичното законодателство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Още една извънредна ситуация в Пловдивска област!
21:32 / 28.08.2025
Започва важен ремонт в област Пловдив
16:36 / 28.08.2025
Още един пожар в Пловдивско!
15:09 / 28.08.2025
Баба Мина Шкодрова от Бенковски отпразнува 100-годишен юбилей
21:51 / 27.08.2025
АПИ ремонтира пътни участъци в община Карлово
15:43 / 26.08.2025
Пещера "Добростански бисер" край Асеновград се радва на огромен и...
11:16 / 25.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Търсят кола, която е забелязана в района на Пловдив на АМ "Тракия"
19:11 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS