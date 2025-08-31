Спешна проверка след сигнал за умряла риба край Старосел

© Илюстративна снимка На 30 август 2025 г., около 18:30 ч., в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) постъпи сигнал чрез телефон 112 за наличие на умряла риба в района на вливането на р. Кошовица в р. Пясъчник край село Старосел.







Екип на инспекцията незабавно организира проверка на място, която продължи до късните вечерни часове със съдействието на Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда. В присъствието на сигналоподателя беше извършен оглед и бяха установени дребни екземпляри умряла риба – основно каракуди и шарани.







За установяване на състоянието на водата са взети проби от три точки – от мястото на установената мъртва риба, от моста в с. Старосел и от заустването на винарския комплекс в селото. На терен са измерени показатели като температура, рН, електропроводимост, разтворен кислород и наситеност с кислород. Пробите от заустването на винарския комплекс ще бъдат сравнени с индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване, издадено от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“.







Възможно е в следващите часове по течението на р. Пясъчник, включително към язовир "Пясъчник“, да бъдат отнесени умрели риби. РИОСВ – Пловдив ще продължи наблюдението, а след получаване на лабораторните резултати ще бъдат предприети необходимите действия съгласно екологичното законодателство.



