|След инцидент до Пловдив: Бъдете внимателни!
По пътя има множество клони и дървета, които висят застрашително над автомобилите и хората в тях. Това е въпрос на време да се случи нов инцидент, който може да завърши трагично.
Призоваваме институциите незабавно да предприемат мерки! Да се извърши санитарна сеч и да се обезопасят рисковите участъци.
Да се гарантира сигурността на преминаващите. Животът и здравето на хората са по-важни от всичко!".
Това е призивът на шофьори, минали тази сутрин по въпросния път.
