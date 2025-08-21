След инцидент до Пловдив: Бъдете внимателни!

© Фейсбук "Бъдете внимателни! Тази нощ на пътя Първенец – Храбрино паднаха дървета, въпреки че нямаше нито буря, нито силен вятър. За щастие този път няма пострадали, но опасността е реална и сериозна!



По пътя има множество клони и дървета, които висят застрашително над автомобилите и хората в тях. Това е въпрос на време да се случи нов инцидент, който може да завърши трагично.



Призоваваме институциите незабавно да предприемат мерки! Да се извърши санитарна сеч и да се обезопасят рисковите участъци.



Да се гарантира сигурността на преминаващите. Животът и здравето на хората са по-важни от всичко!".



Това е призивът на шофьори, минали тази сутрин по въпросния път.