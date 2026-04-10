Примерът, който даваме на подрастващите - липсата на съвест. Така читател на Plovdiv24.bg озаглави сигнала си, изпратен до медията ни. Даваме думата на човека сега:

Пиша Ви с дълбоко възмущение от това, което всеки ден се случва в Асеновград. Безразборното паркиране вече не е изключение – то е прието за норма. Автомобили по главни и второстепенни улици, върху тротоари, в опасна близост и дори върху пешеходни пътеки, по зелени площи – навсякъде, където не трябва да бъдат.

Това не е просто липса на култура. Това е съзнателно пренебрегване на правилата.

Още по-притеснително е, че всичко това се случва пред очите на контролните органи. Ежедневно. Ежеминутно. Нарушенията се виждат, но остават без последствия. А когато няма последствия, има мълчаливо разрешение.

И именно тук започва истинският проблем.

Защото всяко едно подминато нарушение не изчезва – то се превръща в следващо, по-смело и по-безнаказано. Постепенно границата се измества, докато накрая законът остава само като формалност на хартия. Това е средата, която създаваме. Това е примерът, който даваме на подрастващите – че правилата не важат, че всичко може да се "уреди“, че няма последствия.

А после се възмущаваме от новините за поредната трагедия на пътя. Цъкаме с език, въздишаме и продължаваме по същия начин, без да осъзнаваме, че същата тази безотговорност започва от "дребните“ нарушения, които днес подминаваме.

Това не е европейско поведение. Това не е мислене на хора от 21 век. Това е отказ от отговорност.

Неправилното паркиране не е безобидно – то блокира движението, създава задръствания и напрежение. И най-неудобната истина е, че никой няма право да се възмущава от хаоса на пътя, ако сам е част от него.

Време е институциите да отворят очи и да поемат отговорност. Но също така е време и ние да се погледнем честно – защото проблемът не е само в липсата на контрол, а и в липсата на съвест.

А когато липсват и двете, последствията винаги идват. И винаги са по-тежки, отколкото сме готови да признаем.