© Мечка е засечена няколко пъти в райони близо до планината над Карлово, като в един от случаите животното буквално преминава през входната врата и гаража на къща, в която живее семейство с малко дете.



Кадрите, заснети от домашни охранителни камери, предизвикаха сериозно безпокойство сред местните хора, които описват случващото се като истински стрес.



Стоян и Гергана Видинови, чиито камери са заснели животното, разказаха, че мечката е била "на прага им“.



"Тя не минава на метри от къщата – преминава през входната ни врата, от която излизаме всеки ден, и през гаража. Буквално сме се разминали с нея на около 15 минути.“



Семейството живее в района от 12–13 години и казва, че никога досега не е имало подобен случай, въпреки близостта до Балкана и туристическата пътека към Кръста.



В двора на Видинови поражения няма, тъй като имат високи огради. Но в околните дворове последствията са видими:



"На хората наоколо всичкото грозде е изядено“, разказват те пред bTV.



По думите им мечката се движи в района на къщите и по улиците, вероятно в търсене на храна.



Семейството казва, че са сигнализирали институциите, но към момента не са получили конкретни инструкции как да действат:



"Никакви инструкции нямаме. Надяваме се органите да вземат това под внимание“, казва Гергана.



По думите им вечер в района минават джипове и се организират своеобразни "хайки“, но хората настояват за официални и професионални действия, които да гарантират безопасността им и мечката да бъде върната в естествената ѝ среда, а не да се движи между домовете.



Под къщата им има жилищен блок, а районът е пълен с деца, майки с колички и домашни любимци. Хората хранят и бездомни кучета до близък контейнер.



"Надяваме се да я прогонят, защото тук има много деца, майки, домашни и бездомни животни. Не е нормално мечката да минава през входната ни врата“, казва Стоян.



По думите на Видинови мечката за последно е засечена от камерите им в четвъртък. Оттогава районът се наблюдава денонощно, но нови кадри няма.



Местните се надяват институциите – горски, екоинспекции и община – да вземат адекватни мерки, преди да се стигне до инцидент.



