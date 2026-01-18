ЗАРЕЖДАНЕ...
|СТЕМ център откри Красимир Вълчев в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в Труд
След това директорът на училището Тоня Коева запозна гостите с проектите, които реализират. Тя изрази благодарност към всички институции и партньори, допринесли за осъществяване на СТЕМ центъра. "Новата образователна среда е създадена с визията за синхрон между наука, технологии, инженерство и творчество. Тук учениците ще изследват, експериментират и създават, използвайки последно поколение технологии и образователен софтуер. Центърът е извор на вдъхновение и място, в което учениците ни ще развиват уменията си за бъдещето“, каза Коева. Тя допълни, че по време на изпълнение на проекта се е оказало, че предвидените средства за строително-ремонтни дейности не са достатъчни. В този момент училището получава подкрепа от кмета на Община Марица.
"Щом става въпрос за деца, всички се обединяваме, за да се чувстват те щастливи и да учат в комфортна среда“, заяви от своя страна кметът Димитър Иванов, който осигурява допълнително финансиране за качественото завършване на СТЕМ центъра.
Министър Красимир Вълчев поздрави ръководството и екипа на училището за успешно реализирания проект. "Това чудесно училище е в прекрасен край с хубави и живи села. Поздравявам ви за новото пространство. Доказано е, че добрите инженери, програмисти и новатори са по-успешни, когато имат и сериозна хуманитарна основа. Всички знания са важни, но съвременните деца трябва да притежават комплексни и адаптивни умения. Вниманието на учениците днес е привлечено от мощни информационни индустрии. В тази връзка СТЕМ центровете са изключително необходими. Убеден съм, че учениците, които ще се обучават тук, ще бъдат по-добре подготвени за професиите на бъдещето“, посочи Вълчев. След това заедно с кмета Димитър Иванов, областния управител проф. Христина Янчева, началника на РУО Иванка Киркова и директора на училището прерязаха лентата на новия СТЕМ център.
При откриването ученици демонстрираха възможностите на дроновете, които ще ползат в часовете. 13-годишната Габриела Георгиева показа изработка на плочка с 3D принтер, като обясни как софтуерът генерира модел, който при температура от 220 градуса се превръща във фигура само за 7 минути. Гостите видяха и различни детайли, създадени от учениците с помощта на съвременните технологии.
СТЕМ центърът функционира в направленията "Математика и информатика“ и "Роботика и киберфизични системи“ и включва класна стая за креативни дигитални създатели, център за млади изследователи, учебна работилница, зони за творческо мислене и за кулинарни занимания. Пространствата са разположени в три специализирани помещения на един етаж, като коридорните зони са адаптирани за творчески занимания, а класните стаи са високотехнологично оборудвани.
Обучението в центъра е базирано на интегрирано преподаване и учене чрез преживяване и експериментиране, като ученикът е в центъра на учебния процес, а учителят е ментор. Във втората класна стая учениците запознаха министъра, кмета и гостите как работят с VR очила и как им помагат в образователния процес. Апаратурата, с която е оборудвана залата измерва температурата, влажността и налягането в нея.
В края на събитието най-малките ученици впечатлиха гостите с кулинарни умения, като приготвиха качамак със сирене, червен пипер и рукола, както и малки хапки с домат, шунка и кашкавал. 7-годишната Василена разказа как любознателните ученици от Труд прилагат своите умения.
На събитието присъстваха председателят на Общински съвет Марица Виолета Христодулова, заместник-кметът Анелия Симеонова, общински съветници, директори на училища, партньори на училището по съвместни образователни проекти.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
