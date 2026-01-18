СТЕМ център откри Красимир Вълчев в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в Труд

© Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри STEM център в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий“ в село Труд. Той бе посрещнат от кмета на Община Марица Димитър Иванов. Те бяха аплодирани от ученици от училището, след което представиха програма, в която демонстрираха уменията си да пеят и танцуват фолклор под звуците на гайдата на учителя им по музика Атанас Младенов. Малките мажоретки приветстваха присъстващите и създадоха празнично настроение, а дронове, управлявани от ученици от 5 клас в двора на училището заснеха тържеството.



След това директорът на училището Тоня Коева запозна гостите с проектите, които реализират. Тя изрази благодарност към всички институции и партньори, допринесли за осъществяване на СТЕМ центъра. "Новата образователна среда е създадена с визията за синхрон между наука, технологии, инженерство и творчество. Тук учениците ще изследват, експериментират и създават, използвайки последно поколение технологии и образователен софтуер. Центърът е извор на вдъхновение и място, в което учениците ни ще развиват уменията си за бъдещето“, каза Коева. Тя допълни, че по време на изпълнение на проекта се е оказало, че предвидените средства за строително-ремонтни дейности не са достатъчни. В този момент училището получава подкрепа от кмета на Община Марица.



"Щом става въпрос за деца, всички се обединяваме, за да се чувстват те щастливи и да учат в комфортна среда“, заяви от своя страна кметът Димитър Иванов, който осигурява допълнително финансиране за качественото завършване на СТЕМ центъра.



Министър Красимир Вълчев поздрави ръководството и екипа на училището за успешно реализирания проект. "Това чудесно училище е в прекрасен край с хубави и живи села. Поздравявам ви за новото пространство. Доказано е, че добрите инженери, програмисти и новатори са по-успешни, когато имат и сериозна хуманитарна основа. Всички знания са важни, но съвременните деца трябва да притежават комплексни и адаптивни умения. Вниманието на учениците днес е привлечено от мощни информационни индустрии. В тази връзка СТЕМ центровете са изключително необходими. Убеден съм, че учениците, които ще се обучават тук, ще бъдат по-добре подготвени за професиите на бъдещето“, посочи Вълчев. След това заедно с кмета Димитър Иванов, областния управител проф. Христина Янчева, началника на РУО Иванка Киркова и директора на училището прерязаха лентата на новия СТЕМ център.



При откриването ученици демонстрираха възможностите на дроновете, които ще ползат в часовете. 13-годишната Габриела Георгиева показа изработка на плочка с 3D принтер, като обясни как софтуерът генерира модел, който при температура от 220 градуса се превръща във фигура само за 7 минути. Гостите видяха и различни детайли, създадени от учениците с помощта на съвременните технологии.



СТЕМ центърът функционира в направленията "Математика и информатика“ и "Роботика и киберфизични системи“ и включва класна стая за креативни дигитални създатели, център за млади изследователи, учебна работилница, зони за творческо мислене и за кулинарни занимания. Пространствата са разположени в три специализирани помещения на един етаж, като коридорните зони са адаптирани за творчески занимания, а класните стаи са високотехнологично оборудвани.



Обучението в центъра е базирано на интегрирано преподаване и учене чрез преживяване и експериментиране, като ученикът е в центъра на учебния процес, а учителят е ментор. Във втората класна стая учениците запознаха министъра, кмета и гостите как работят с VR очила и как им помагат в образователния процес. Апаратурата, с която е оборудвана залата измерва температурата, влажността и налягането в нея.



В края на събитието най-малките ученици впечатлиха гостите с кулинарни умения, като приготвиха качамак със сирене, червен пипер и рукола, както и малки хапки с домат, шунка и кашкавал. 7-годишната Василена разказа как любознателните ученици от Труд прилагат своите умения.



На събитието присъстваха председателят на Общински съвет Марица Виолета Христодулова, заместник-кметът Анелия Симеонова, общински съветници, директори на училища, партньори на училището по съвместни образователни проекти.