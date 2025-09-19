Re: Bazaar в Асеновград - нов живот за стари вещи

© Rе: Bazaar за първи път в Асеновград. Еко инициативата пристига с мисията си "Мисли зелено“. Градът ще се превърне в територия на устойчивото мислене, осъзнатото потребление и зелените идеи, събрани в еднодневен фестивал на рециклирането, повторната употреба, екологията и добрите навици.



Какво е Rе:Bazaar? Градски базар, който предлага "нов живот“ за дрехи и вещи - втора употреба. На вниманието на посетителите ще бъдат предложени образователни игри, творчески работилници с рециклирани материали, екологични активности за деца и възрастни и спокойна "айляк зона“ за отдих и срещи с общността. Целта на събитието е да се вдъхнови местната общност да направи малки крачки към по-зелен град – чрез повторно използване на вещи, намаляване на отпадъците и информирани избори. "Rе: Bazaar“ не е просто базар – това е място, където идеите се срещат с действията. Датата на провеждане е 27.09.25 г., а мястото – Градският парк на Асеновград. Инициативата ще гостува през целия съботен ден от 10:00 ч. до 18:00 ч.



Зелен гост на събитието ще бъдат представители от "Зелени Балкани“, с мисия за опазване на дивата природа и редки видове, като белошипата ветрушка. Пълната програма ще бъде представена съвсем скоро. Инициативата се провежда със съдействието и подкрепата на община Асеновград.