ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Re: Bazaar в Асеновград - нов живот за стари вещи
Какво е Rе:Bazaar? Градски базар, който предлага "нов живот“ за дрехи и вещи - втора употреба. На вниманието на посетителите ще бъдат предложени образователни игри, творчески работилници с рециклирани материали, екологични активности за деца и възрастни и спокойна "айляк зона“ за отдих и срещи с общността. Целта на събитието е да се вдъхнови местната общност да направи малки крачки към по-зелен град – чрез повторно използване на вещи, намаляване на отпадъците и информирани избори. "Rе: Bazaar“ не е просто базар – това е място, където идеите се срещат с действията. Датата на провеждане е 27.09.25 г., а мястото – Градският парк на Асеновград. Инициативата ще гостува през целия съботен ден от 10:00 ч. до 18:00 ч.
Зелен гост на събитието ще бъдат представители от "Зелени Балкани“, с мисия за опазване на дивата природа и редки видове, като белошипата ветрушка. Пълната програма ще бъде представена съвсем скоро. Инициативата се провежда със съдействието и подкрепата на община Асеновград.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Труд излиза на протест, искат единицата да ходи до селото
13:51 / 19.09.2025
Транспортът в община Карлово на 22 септември ще бъде затруднен
12:12 / 19.09.2025
ПТП на пътя Пловдив - Карлово
16:04 / 17.09.2025
ВМЗ Сопот: Това не е истина! Брутната заплата при нас е 2430 лв. ...
15:31 / 17.09.2025
Екшън в Асеновград, кола унищожи търговски обект
09:27 / 16.09.2025
Приключи мащабният ремонт на пловдивско училище
10:41 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Кои уреди за изключим при гръмотевична буря?
09:07 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS