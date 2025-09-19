Район "Централен" кани на "Забавно междучасие", празник за деца и родители с кауза

© На 20 септември, събота, от 17:00 ч. Градската градина на ул. "Христо Г. Данов" ще се превърне в сцена за първото за учебната година голямо "Забавно междучасие" – в първия почивен ден след завръщането на децата в класните стаи.



Програмата ще предложи много игри, викторини от Природонаучния музей – Пловдив, музикални и танцови изпълнения от младите таланти на НУМТИ "Добрин Петков", както и участия на популярни пловдивски формации, певци и танцьори.



Събитието е с благородна мисия – със съдействието на Националния алианс за работа с доброволци се събират средства за обновяване на библиотеката към НЧ "П.Р. Славейков – 1908", чийто богат книжен фонд има нужда от нови стелажи и лавици.



Всеки дарител ще получи талон за участие в голямата благотворителна томбола с награди: ваучери за курсове по чужди езици, спа ваканция за цялото семейство, абонаменти за Ucha.se, тротинетки, чували с подаръци и други изненади.



Към събитието ще се присъединят и юношите от баскетболен клуб "Локомотив Пловдив", срещу които малчуганите ще имат възможност да премерят сили и да се забавляват в приятелска спортна атмосфера. Акацията е посветена на ежегодното отбелязване на Европейската седмица на мобилността и насърчаването на здравословния начин на живот и физическа активност.



Финалът на празника ще бъде отбелязан с разрязването на празнична торта, заедно с кмета Георги Стаменов и домакините от район "Централен".



Всички живеещи и гости на града са добре дошли да споделят този празник, в който детският смях, изкуството и добротворството вървят ръка за ръка.