|Район "Централен" кани на "Забавно междучасие", празник за деца и родители с кауза
Програмата ще предложи много игри, викторини от Природонаучния музей – Пловдив, музикални и танцови изпълнения от младите таланти на НУМТИ "Добрин Петков", както и участия на популярни пловдивски формации, певци и танцьори.
Събитието е с благородна мисия – със съдействието на Националния алианс за работа с доброволци се събират средства за обновяване на библиотеката към НЧ "П.Р. Славейков – 1908", чийто богат книжен фонд има нужда от нови стелажи и лавици.
Всеки дарител ще получи талон за участие в голямата благотворителна томбола с награди: ваучери за курсове по чужди езици, спа ваканция за цялото семейство, абонаменти за Ucha.se, тротинетки, чували с подаръци и други изненади.
Към събитието ще се присъединят и юношите от баскетболен клуб "Локомотив Пловдив", срещу които малчуганите ще имат възможност да премерят сили и да се забавляват в приятелска спортна атмосфера. Акацията е посветена на ежегодното отбелязване на Европейската седмица на мобилността и насърчаването на здравословния начин на живот и физическа активност.
Финалът на празника ще бъде отбелязан с разрязването на празнична торта, заедно с кмета Георги Стаменов и домакините от район "Централен".
Всички живеещи и гости на града са добре дошли да споделят този празник, в който детският смях, изкуството и добротворството вървят ръка за ръка.
Още новини от Регионални новини:
