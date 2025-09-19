ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Район "Централен" кани на "Забавно междучасие", празник за деца и родители с кауза
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 22:30Коментари (0)141
©
На 20 септември, събота, от 17:00 ч. Градската градина на ул. "Христо Г. Данов" ще се превърне в сцена за първото за учебната година голямо "Забавно междучасие" – в първия почивен ден след завръщането на децата в класните стаи.

Програмата ще предложи много игри, викторини от Природонаучния музей – Пловдив, музикални и танцови изпълнения от младите таланти на НУМТИ "Добрин Петков", както и участия на популярни пловдивски формации, певци и танцьори.

Събитието е с благородна мисия – със съдействието на Националния алианс за работа с доброволци се събират средства за обновяване на библиотеката към НЧ "П.Р. Славейков – 1908", чийто богат книжен фонд има нужда от нови стелажи и лавици.

Всеки дарител ще получи талон за участие в голямата благотворителна томбола с награди: ваучери за курсове по чужди езици, спа ваканция  за цялото семейство, абонаменти за Ucha.se, тротинетки, чували с подаръци и други изненади.

Към събитието ще се присъединят и юношите от баскетболен клуб "Локомотив Пловдив", срещу които малчуганите ще имат възможност да премерят сили и да се забавляват в приятелска спортна атмосфера. Акацията е посветена на ежегодното отбелязване на Европейската седмица на мобилността и насърчаването на здравословния начин на живот и физическа активност.

Финалът на празника ще бъде отбелязан с разрязването на празнична торта, заедно с кмета Георги Стаменов и домакините от район "Централен".

Всички живеещи и гости на града са добре дошли да споделят този празник, в който детският смях, изкуството и добротворството вървят ръка за ръка.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Труд излиза на протест, искат единицата да ходи до селото
13:51 / 19.09.2025
Транспортът в община Карлово на 22 септември ще бъде затруднен
12:12 / 19.09.2025
ПТП на пътя Пловдив - Карлово
16:04 / 17.09.2025
ВМЗ Сопот: Това не е истина! Брутната заплата при нас е 2430 лв. ...
15:31 / 17.09.2025
Екшън в Асеновград, кола унищожи търговски обект
09:27 / 16.09.2025
Приключи мащабният ремонт на пловдивско училище
10:41 / 15.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Олег Ковачев за Бербо: Има десет пъти повече пари от цялата махала, а се пазареше за дребна сума
Олег Ковачев за Бербо: Има десет пъти повече пари от цялата махала, а се пазареше за дребна сума
19:38 / 17.09.2025
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16 
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16 
19:13 / 17.09.2025
Честито на Димитър Рачков!
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
14:46 / 18.09.2025
Ергенът Алек стана баща
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: