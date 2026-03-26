Днес на територията, обслужвана от ОД МВР Пазарджик, се провежда поредната планирана специализирана полицейска операция по метода "широкообхватен контрол".
Действията се реализират традиционно в района на пътя Пазарджик-Пловдив, при разклона за село Говедаре. В акцията участват автопатрулни екипи на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Пазарджик, РУ-Пазарджик, представители на Агенция "Митници", Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Агенция "Пътна инфраструктура", Областна дирекция "Инспекция по труда" и БГ ТОЛ.
Извършват се проверки на водачи на леки, лекотоварни, товарни и специализирани автомобили, както и на техните товари. Служителите на полицията проверяват активно водачите за употреба на алкохол, наркотични вещества, правоспособност и техническа изправност на автомобилите. За констатираните нарушения се съставят актове или фишове. Останалите контролни извършват проверки съобразно своите компетентности, съобщават от пресцентъра на ОД МВР Пазарджик.
Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че само преди дни имаше подобна голяма спецоперация от страна на МВР Пазарджик.
"Почерня" от полиция между Пловдив и Пазарджик!
Дългогодишен депутат от ГЕРБ: След дълбок размисъл реших да се оттегля от надпреварата за парламента
Мъж е в болница в Пловдив след тежкия сблъсък с камион
11:44 / 25.03.2026
Жесток сблъсък край Асеновград: Пътят към Бачково е блокиран след...
10:30 / 25.03.2026
Фатален край, след като кола се вряза под тир до Пловдив
19:27 / 24.03.2026
Невиждана по мащабите си полицейска операция в част от Южна Бълга...
12:25 / 24.03.2026
Трима ранени за десет минути в Пловдивско
11:51 / 23.03.2026
Ivan P
преди 12 мин.
Бях от спрените за проверка и ми загубиха 15 минути. Абсолютно разхищение на ресурса на данъкоплатците и отчитане на дейност! Камерите на АПИ проверяват за ГТП и ГО, а тези проверяваха документите и взимаха алкохолни проби в 11:40. Е кой ще ти пие от сутринта, таквиа проби се правят вечер. Отбиват една група, после другите коли си минават. На Запад или спират всички преминаващи коли до една или не спират без нарушение. Кога нашият КАТ и МВР ще спре този тормоз над гражданите??? Да гонят престъпници, а не да губят на всеки по 15 мин за проверка.
