Днес на територията, обслужвана от ОД МВР Пазарджик, се провежда поредната планирана специализирана полицейска операция по метода "широкообхватен контрол".

Действията се реализират традиционно в района на пътя Пазарджик-Пловдив, при разклона за село Говедаре. В акцията участват автопатрулни екипи на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Пазарджик, РУ-Пазарджик, представители на Агенция "Митници", Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Агенция "Пътна инфраструктура", Областна дирекция "Инспекция по труда" и БГ ТОЛ.

Извършват се проверки на водачи на леки, лекотоварни, товарни и специализирани автомобили, както и на техните товари. Служителите на полицията проверяват активно водачите за употреба на алкохол, наркотични вещества, правоспособност и техническа изправност на автомобилите. За констатираните нарушения се съставят актове или фишове. Останалите контролни извършват проверки съобразно своите компетентности, съобщават от пресцентъра на ОД МВР Пазарджик.

