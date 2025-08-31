ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивско село отбеляза своя празник с дърво на фамилиите и красиви танци
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:46
©
Празникът в Трилистник започна с детски работилници, а центърът на селото бе пъстро украсен. Пред читалище "Йордан Колев“ бяха оформени битове кътове, както и пана със снимки от селото през годините. В единия бе ситуирана пиростия и пънчета за сядане, в друг – дървена пергола и табела с надпис "Род по род прави народ“. Вниманието на жителите бе приковано от дърво с изписани фамилии на селото, което ги провокира да направят и свои родословни дървета.

"Дървото на фамилиите от Трилистник, нарисувано от Таня Герасимова привлече хората. Започнаха да споделят от къде произхождат родовете им – на някои от Копривщица, на други – от Паничери. Други коментираха, че уменията от дедите им са предадени на децата им. Идеята ни се оказа много добра и породи мисли за традициите и родовата памет“, каза председателят на читалището Живко Тонев. Той допълни, че паната със стари снимки, съхранили историята на селото също са привлекли вниманието на малки и големи.

Десетки малчугани се събраха сутринта, за да изработват гривни и гердани и да аранжират цветя в пиафлора, дарени от Василка Илиева от Скутаре. Други деца се забавляваха и оцветяваха разнообразни гипсови фигурки, закупени от сайта "Купи подарък от майка на дете с увреждане“, като идеята е била да се подкрепят семейства в грижата им за лечението на децата им.

В късния следобед юношеските ансамбли от Трилистник, Крислово и Строево бяха подготвили разнообразна фолклорна програма. Възпитаниците на Живко Тонев поздравиха гостите на събора с тракийски, северняшки и джиновски танци. По-късно заедно с връстниците си от формация "Мераклийче“ от Крислово повишиха настроението с красива ръченица. Към тях се присъединиха и малките танцьори от Строево.

"Миналата година на събора прерязахме лентата на обновения Трилистник с изградена нова подземна и наземна инфраструктура. Но най-ценният ни капитал са хората. Нашето село е номер едно по разделно събиране на отпадъци в общината и ще продължавам да разчитам заедно да продължаваме да обновяваме и да правим по-красиви място за живеене нашето село“, каза в приветствието си кметът на Трилистник Мирчо Петров. А след това поведе хорото.

По-късно към празника се присъедини кметът на Община Марица Димитър Иванов. Той благодари на жителите за Трилистник за отговорното отношение и грижата към опазване на околната среда, както и за съхранените традиции и ценности. "Във вашето село реализирахме най-мащабния инфраструктурен проект в общината. Напълно подменени са водопроводната и канализационна мрежа, разполагате с пречиствателна станция. Асфалтирахме уличната мрежа. И се радвам, че вие сте първенци в кампанията за разделно събиране на отпадъци, което е още едно доказателство за отговорното ви отношение към околната среда и бъдещето на децата ни. Ще продължим да облагородяваме нашите села, да ги направим по-красиви, по-удобни и по-приветливи – с надеждата, че новите поколения ще живеят по-добре и по-достойно от нас“, подчерта Димитър Иванов, а след това се присъедини към хорото.

Празникът в Трилистник продължи с оркестър "Стара Загора“. Специални гости бяха заместник-кметът на общината Николай Стаматов, кметове и съветници.







Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: