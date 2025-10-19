От кашлица до диагноза рак: 47-годишна жена от Пловдиско се нуждае от помощ

© "Моят ад започна от една кашлица…“ – с тези думи започва разказа на 47-годишната Велка Тошева от село Ръжево Конаре, близо до Пловдив. Тя е майка на три деца и горда баба на пет прекрасни внуци, които са нейната сила и причина да се бори всеки ден.



Всичко започва преди няколко месеца, когато Велка развива упорита кашлица.



"Мислех, че е просто вирус. Личният лекар ми изписа антибиотик – после втори, но нямаше никакъв резултат. Кашлицата се засилваше, появи се болка в гърдите и задух“, споделя тя.



След направена рентгенова снимка животът ѝ се преобръща. На образа се виждат три големи туморни формации в белия дроб. Следват множество изследвания, консултации и тежки новини.



Велка решава да потърси второ мнение в чужбина. Там ѝ дават надежда – възможност за лечение, което може да ѝ даде шанс за живот. За съжаление, то е изключително скъпо и непосилно за нея и семейството ѝ.



"Искам да живея – заради децата си, заради внуците си. Те са моето всичко. Моля Ви от сърце – помогнете ми да продължа тази борба. Всяка подкрепа, всяка споделена публикация, всеки дарител е глътка въздух и надежда за живот“, казва Велка през сълзи.



Всеки, който желае да помогне, може да го направи чрез дарение или като сподели историята ѝ, за да достигне до повече хора.



Нека заедно дадем шанс на Велка да продължи да се бори – за живота, за семейството си, за любовта на своите деца и внуци.



Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay или Revolut



https://pavelandreev.org/bg/campaign/dari-jivot-na-velka?fbclid=IwY2xjawNhbrxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFWT2tuV1RqSlJQNGVhV1pRAR7I-ckaZo9S9B6w9xhrlJIGdJkqtO4ujlXi53IfCJnzXYNz625a6gUmtLX_eg_aem_YUCax1PqO9HT8ngiylmuSQ