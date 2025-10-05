ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Нов протест на жителите на Труд
Още през ноември 2022 г. 1420 души внесоха подписка до Областния управител, Община Марица и Община Пловдив. На 29 септември 2024 г. селото излезе на масов протест, подкрепен от 54 фирми с над 2500 служители. Въпреки широката обществена подкрепа, институциите продължиха да си прехвърлят отговорността без конкретни действия.
В края на 2024 г. Община "Марица“ обяви чрез медиите, че проблемът ще бъде решен с повече курсове и спирки по маршрутна линия №5. Това обаче остана само на думи – транспортната услуга не се подобри, а напротив – курсовете останаха нередовни, микробусите препълнени, липсват билети и условията за пътуване са неприемливи.
Наскоро жителите отново научиха от медиите, че в рамките на три дни ще бъде обявено ново решение от местната власт. Дните обаче изтекоха без никаква официална информация за маршрута, разписанието и критериите, на които се основава това решение. Хората категорично заявяват, че отново са пренебрегнати и институциите комуникират с тях единствено чрез медиите.
В отговор, в четвъртък те внесоха нова подписка до Министерството на транспорта и съобщенията, Областна администрация – Пловдив, Община Марица, Община Пловдив, както и до общинските съвети на двете общини. Основното искане е да бъде свикано общоселско събрание, на което всички отговорни институции да застанат пред хората, да представят конкретни решения и да се ангажират със срокове.
Жителите припомнят, че министърът на транспорта Гроздан Караджов още преди осем месеца е обещал среща с тях, която така и не се е състояла. Вместо това разговори се водят единствено между институции. В парламентарна комисия Караджов дори заяви, че "проблем вече няма“ – твърдение, което хората категорично отричат: "Как така проблемът е решен на думи, след като нищо не се е променило?“
В резултат селото продължава безсрочните си протести, които ще се провеждат всяка неделя до намирането на прозрачно и реално работещо решение. Следващият протест е насрочен за днес, 16:00 ч., като маршрутът преминава през кръговото колело на Карловско шосе.
Протестиращите уточняват, че демонстрацията ще бъде отменена само ако до началния час постъпи публично писмено изявление от кметовете, че ще изпълнят възложените им стъпки от плана на транспортния министър.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Извратен ученик от Асеновград изнасили непълнолетно момиче
17:31 / 04.10.2025
Жителите на село Труд: Протестите остават докато кметовете на Пло...
09:36 / 04.10.2025
Нов протест на жителите на Труд
15:43 / 03.10.2025
Много добра новина за 15 пловдивски села
09:13 / 02.10.2025
Нови подробности за обира край Пловдив
07:55 / 01.10.2025
Брутален грабеж в Пловдивско: Мъж насочи пистолет в игрална зала,...
17:14 / 30.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
10:00 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Новопостроен "елитен" жилищен комплекс в Пловдив е под вода
09:39 / 03.10.2025
Народът за бедствието на морето: Сърбайте си попарата, богаташи
12:31 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS