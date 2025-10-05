ИЗПРАТИ НОВИНА
Нов протест на жителите на Труд
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:15Коментари (0)255
©
Жителите на село Труд вече години наред водят последователна борба за нормална транспортна връзка с Пловдив. Въпреки многобройните протести, подписки, сигнали до институции и подкрепа от местния бизнес, реално решение все още не е намерено.

Още през ноември 2022 г. 1420 души внесоха подписка до Областния управител, Община Марица и Община Пловдив. На 29 септември 2024 г. селото излезе на масов протест, подкрепен от 54 фирми с над 2500 служители. Въпреки широката обществена подкрепа, институциите продължиха да си прехвърлят отговорността без конкретни действия.

В края на 2024 г. Община "Марица“ обяви чрез медиите, че проблемът ще бъде решен с повече курсове и спирки по маршрутна линия №5. Това обаче остана само на думи – транспортната услуга не се подобри, а напротив – курсовете останаха нередовни, микробусите препълнени, липсват билети и условията за пътуване са неприемливи.

Наскоро жителите отново научиха от медиите, че в рамките на три дни ще бъде обявено ново решение от местната власт. Дните обаче изтекоха без никаква официална информация за маршрута, разписанието и критериите, на които се основава това решение. Хората категорично заявяват, че отново са пренебрегнати и институциите комуникират с тях единствено чрез медиите.

В отговор, в четвъртък те внесоха нова подписка до Министерството на транспорта и съобщенията, Областна администрация – Пловдив, Община Марица, Община Пловдив, както и до общинските съвети на двете общини. Основното искане е да бъде свикано общоселско събрание, на което всички отговорни институции да застанат пред хората, да представят конкретни решения и да се ангажират със срокове.

Жителите припомнят, че министърът на транспорта Гроздан Караджов още преди осем месеца е обещал среща с тях, която така и не се е състояла. Вместо това разговори се водят единствено между институции. В парламентарна комисия Караджов дори заяви, че "проблем вече няма“ – твърдение, което хората категорично отричат: "Как така проблемът е решен на думи, след като нищо не се е променило?“

В резултат селото продължава безсрочните си протести, които ще се провеждат всяка неделя до намирането на прозрачно и реално работещо решение. Следващият протест е насрочен за днес, 16:00 ч., като маршрутът преминава през кръговото колело на Карловско шосе.

Протестиращите уточняват, че демонстрацията ще бъде отменена само ако до началния час постъпи публично писмено изявление от кметовете, че ще изпълнят възложените им стъпки от плана на транспортния министър.







