Мъж пострада при пожар в сервиз за газови уредби в Пазарджик

С 30% изгаряния по лицето, корема и ръцете е 44-годишен мъж след пожар в Пазарджик, съобщиха от ГДПБЗН.



Инцидентът станал вчера в сервиз за газови уредби. Сигналът за произшествието бил подаден в 14.56 ч.



На мястото бил изпратен екип на пожарната, който потушил пламъците. Пострадалият е транспортиран с линейка в МБАЛ – Пазарджик.



