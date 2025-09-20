ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъж пострада при пожар в сервиз за газови уредби в Пазарджик
Инцидентът станал вчера в сервиз за газови уредби. Сигналът за произшествието бил подаден в 14.56 ч.
На мястото бил изпратен екип на пожарната, който потушил пламъците. Пострадалият е транспортиран с линейка в МБАЛ – Пазарджик.
