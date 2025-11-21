ИЗПРАТИ НОВИНА
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:24Коментари (0)803
©
Семейство от Пловдив повече от пет месеца търси истината за мистериозната смърт на дъщеря си. В началото на юни тялото на 35-годишната жена е било открито в личния ѝ автомобил, паркиран в близост до градския стадион в Първомай.

Според източници жената била открита мъртва след участие в ритуал по екзорсизъм, воден от известна в района гледачка, предлагаща ясновидски и други услуги. Във фаталната вечер имало група от 36 души, които отишли за духовно изцеление. Загиналата също била част от ритуала, а по време на церемонията, по указания на лечителката, изпила съмнителна отвара от билки.

Родителите съобщават, че разследването се бави без обяснение. "На 2 юни ми се обадиха криминалисти и ми казаха да отида в полицията. Там ми съобщиха, че в 9 сутринта дъщеря ни е била намерена в колата, но пет дни по-късно в смъртния акт пише, че тя е починала в 2 сутринта. Къде е истината и какво се укрива?“, пита бащата на жената.

"Разбрахме, че е била в Караджалово на екзотерапия. Давали са ѝ чайове, треви. Не знаем от тях ли е починала и какво е станало. В апартамента ѝ намерихме личната карта и шофьорската книжка - непокътнати", допълва той.

Родителите разказват за дъщеря си, че е спортувала активно, имала е собствен бизнес, била умна и възпитана, така че нямало как сама да попадне на такова място.

Според близките полицията не е изискала всички налични видеозаписи, не е взела отпечатъци от жилището и "много неща остават неизяснени“. Те твърдят, че сред групата е имало хора на по-високи обществени позиции, което, според тях, можело да обясни защо случаят се "прикрива“. За това обаче няма потвърждение от институциите. Това, според майката, не е първият такъв случай, а имало поне пет-шест.

Вече почти шест месеца по-късно нямало готов химичен анализ, който да установи какво е съдържала изпитата отвара.

Пловдивската прокуратура съобщи в писмена позиция до NOVA, че по делото се извършват множество разпити на свидетели и предстои да бъдат разпитани още лица. В ранните етапи на проверката са били разпитани две жени и един мъж, но според родителите всички са били освободени поради липса на доказателства. Предстои разследващият прокурор да анализира доказателствата и да прецени дали да бъде повдигнато обвинение. Срокът за приключване на разследването е 2 декември тази година.



Статистика: