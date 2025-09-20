ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Истинска кулинарна фиеста в Карлово
"Соник Старт“, най-големият доставчик на социални услуги у нас, тази година зарадва малки и големи с плодови салати, притогвени на място от възпитаници на центровете за социални услуги в Карлово. На централния площад "20-ти юли“ бе подреден Базар на занаятите - козметика, сувенири, ръчно изработени бижута, а на улица "Водопад“ – Базар на прясно приготвени храни, биопродукти, печива, десерти, мед, тахан и напитки.
Програмата продължава от 20:00 часа с концерти на карловската рок група "Слипърс“, "Тангра“ и "Ахат“.
На 21 септември базарите и забавленията ще продължат, като на най-малките организаторът на феста – Община Карлово, ще предложи игри и фокуси с магьосник Марио. Програмата през третия ден включва изпълнения на Вокална група "Карловойс“ и танци на студио "Ла кукарача“ и балетна формация "Гранд фуетте“. Хора от всички възрасти ще имат възможност да си направят моментни снимки с 360-градусова камера, заедно с Царица на розата 2025 – Никол Гаджева. Вечерта от 20:00 ч. ВОДОПАДА ФЕСТ 2025 ще бъде закрит с концерт на Миро.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Мъж пострада при пожар в сервиз за газови уредби в Пазарджик
10:59 / 20.09.2025
Труд излиза на протест, искат единицата да ходи до селото
13:51 / 19.09.2025
Транспортът в община Карлово на 22 септември ще бъде затруднен
12:12 / 19.09.2025
ПТП на пътя Пловдив - Карлово
16:04 / 17.09.2025
ВМЗ Сопот: Това не е истина! Брутната заплата при нас е 2430 лв. ...
15:31 / 17.09.2025
Екшън в Асеновград, кола унищожи търговски обект
09:27 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Спряха производството на култов сапун в България
22:28 / 18.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS