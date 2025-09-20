© виж галерията Истинска кулинарна фиеста сътвориха на 20 септември – вторият ден от ВОДОПАДА ФЕСТ 2025, кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов и заместник-кметът на Созопол Тодор Дамянов. Те асистираха на шеф Тодор Кутиев, който сготви два казана рибена чорба от 7 вида първокласна черноморска риба, зеленчуци и подправки, а в подготовката се включиха и момичета от Младежкия информационен център в града. Всички, желаещи да опитат, оцениха качествата на рибената чорба и не скриха възхищението си от нейния вкус. Жители и гости на Карлово споделиха своето мнение пред микрофона на водещия Валентин Калев от радио "Стара Загора“. Той разигра тематична томбола сред публиката и участниците в кулинарното шоу, а най-остроумните отговори бяха удостоени с награди.



"Соник Старт“, най-големият доставчик на социални услуги у нас, тази година зарадва малки и големи с плодови салати, притогвени на място от възпитаници на центровете за социални услуги в Карлово. На централния площад "20-ти юли“ бе подреден Базар на занаятите - козметика, сувенири, ръчно изработени бижута, а на улица "Водопад“ – Базар на прясно приготвени храни, биопродукти, печива, десерти, мед, тахан и напитки.



Програмата продължава от 20:00 часа с концерти на карловската рок група "Слипърс“, "Тангра“ и "Ахат“.



На 21 септември базарите и забавленията ще продължат, като на най-малките организаторът на феста – Община Карлово, ще предложи игри и фокуси с магьосник Марио. Програмата през третия ден включва изпълнения на Вокална група "Карловойс“ и танци на студио "Ла кукарача“ и балетна формация "Гранд фуетте“. Хора от всички възрасти ще имат възможност да си направят моментни снимки с 360-градусова камера, заедно с Царица на розата 2025 – Никол Гаджева. Вечерта от 20:00 ч. ВОДОПАДА ФЕСТ 2025 ще бъде закрит с концерт на Миро.