|Горящ автомобил затрудни движението към Велинград
От Областната дирекция на МВР в Пазарджик уточниха, че няма пострадали и към момента автомобилът е изгасен. Сигналът е получен около 14:40 часа, а на главния път между Гара Костандово – Велинград, незабавно са изпратени екипи на Районно управление - Велинград и дежурен екип на пожарната.
Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
