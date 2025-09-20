ИЗПРАТИ НОВИНА
Горящ автомобил затрудни движението към Велинград
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:14
©
Илюстративна снимка
Движението между  Гара Костандово – Велинград временно се осъществява в едната лента заради горящ автомобил, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура".

От Областната дирекция на МВР в Пазарджик уточниха, че няма пострадали и към момента автомобилът е изгасен. Сигналът е получен около 14:40 часа, а на главния път между Гара Костандово – Велинград, незабавно са изпратени екипи на Районно управление - Велинград и дежурен екип на пожарната.

