Екоинициативи, спорт и танци на Re: Bazaar в Асеновград

© "Re: Bazaar“ ще гостува в Асеновград през целия днешен ден - от 10:00 ч. до 18:00 ч. в Градския парк. В парковото пространство ще бъдат разположени щандове с различни предложения за посетителите. В ролята на специалния "Зелен гост“ ще влязат представители на "Зелени Балкани“, които ще представят каузата си за спасяване на белошипата ветрушка. Програмата ще бъде богата и разнообразна - преизпълнена със събития и активности.



В инициативата се включва Детска работилница "Мини творци" - с изработка на есенни декорации от рециклирани материали; "Re: Quiz“ - игра с награди; “Fantasy: "Не-музеят“ на Пловдив; представяне на автомобил Cityray от "Stefanov Motors“; съвместна Еко изложба на ПГ "Св. Патриарх Евтимий“, ОУ "Отец Паисий“, ОУ "Никола Вапцаров“, ДГ "Дружба“, ДГ "Асенова крепост“, ДГ "Никола Вапцаров", ДГ "Мир“, както и еко пъзел, предоставен от ДГ "Надежда“; "PreLoved кът“ - размени или дари вещ, която би зарадвала някой друг.



Програма:



10:00 ч., Музикални изпълнения от ДГ "Надежда“, ДГ "Радост“ и ОУ "Ангел Кънчев“.



10:00 ч., ФК "Шипка Старс“ – открита тренировка на малки вратички.



10:00 ч. - 11:00 ч., "Anahata“ - открита тренировка по йога (желаещите трябва да си носят постелка).



10:15 ч., Танцови изпълнения от СК "Мария Лучинска“.



10:30 ч., СК "Асеновец" - открита тренировка по таекуон-до.



11:00 ч. - 12:00 ч., СК "Косара“ - открита тренировка по зумба.



11:00 ч. - 12:30 ч., КСТ “Асеновец" - открита тренировка по спортни танци.