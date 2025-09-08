ИЗПРАТИ НОВИНА
Четвърти ден издирват мъж, изчезнал край Пазарджик
16:47
©
08.09.2025 г. е четвъртият пореден ден, в който екип с дрона на Планинско спасяване - област Пазарджик продължава да обследва в широк периметър района, в който по последни данни е видян изчезналият.

Всички го наричат Ленко, от село Сарая и не може да говори. Облечен е със зелена тениска и с тъмен анцунг.Той е изгърбен и много слаб.

Молим при всяка информация да се свържете с нас или близките му. Поддържаме контакт.

Оставаме с вярата, че ще гo намерим невредим!







