|Четвърти ден издирват мъж, изчезнал край Пазарджик
Всички го наричат Ленко, от село Сарая и не може да говори. Облечен е със зелена тениска и с тъмен анцунг.Той е изгърбен и много слаб.
Молим при всяка информация да се свържете с нас или близките му. Поддържаме контакт.
Оставаме с вярата, че ще гo намерим невредим!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
