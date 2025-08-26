ЗАРЕЖДАНЕ...
|България е съобщила за огнища на птичи грип в три ферми в Раковски
Вирусът H5N1 е открит в три ферми с общо ято от 28 000 птици в град Раковски, съобщи базираната в Париж WOAH, позовавайки се на доклад на българските власти.
Поне две от фермите са били ферми за патици, според доклада.
