ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
14-годишно болно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:24Коментари (0)315
© БНТ
В град Стамболийски 14-годишно дете с детска церебрална парализа и на апаратно дишане едва не умря, след като кварталът, в който живее, остана без ток 4 дни по Нова година. С агрегат го спасиха кметът на града и местни хора.

Близо 1800 жители на Стамболийски посрещнали Нова година на тъмно и студено. Токът спрял още през деня и до полунощ ту идвал, ту пак спирал. Ситуацията била най-критична за 14-годишния Янко и баба му, която сама се грижи за него. Момчето е с детска церебрална парализа, със сонда и с апарат, който подпомага дишането му.

"И взима да се задушава детето, щото аз винаги му правя тия аспирации, тия аспиратори са винаги до мене. Аз не мога да го изкарам от юргана да го обличам. Той взима детето да не замръзне вътре. И аз взех да го увивам и нищо не става, и почна да му става лошо на детето.“, споделя пред БНТ бабата на детето

Два дни апаратът, който подпомага дишането на детето, работил на батерия. Но след това състоянието му започнало да се влошава. За да потърсят помощ, съседите се обадили на кмета на Стамболийски.

"Уплашихме се, че детето ще стане нещо с него и тогава веднага му казах, че ако не задейства тока, ЕВН, ще трябва да блокираме "Пазарджишко шосе", за да ни отразят заради поне малкото, което е в много трудно, лошо състояние.“

За да се продължи лечението на детето, кметът осигурил общински агрегат, който бил доставен на място.

Петър Неделев – кмет на град Стамболийски: "Веднага ми дойде на ума, че имаме агрегат. Дори и от другаде бяхме подготвили още един агрегат. При всички положения, каквото и да се случи, за всички да има ток, захранване там на неговите си системи. Заредихме го с достатъчно бензин, даже осигурихме и средства за дядото да закупи бензин, ако свършва.", сподели кметът на град Стамболийски







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Мъж се простреля в главата заради любовна драма край Пловдив
10:23 / 05.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкур...
21:00 / 03.01.2026
Извънредна ситуация край Пловдив, спасени са възрастна жена и куч...
10:15 / 03.01.2026
Владимира и Георги са първите новогодишни бебета, родени в МБАЛ –...
14:57 / 02.01.2026
В Пловдивско: Мъж сложи край на живота си в новогодишната нощ
14:59 / 01.01.2026
Тежка катастрофа до Пловдив
19:42 / 30.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
10:21 / 03.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
20:30 / 03.01.2026
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
09:08 / 03.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Напрежение между САЩ и Венецуела
България в еврозоната
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: