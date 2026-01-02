Продължават проблемите с липсата на ток в много села около Пловдив и Стамболийски

© И днес продължиха прекъсванията на електрозахранването в Куртово Конаре, Триводици, Йоаким Груево и Стамболийски.



Заради липсата на ток в Стамболийски и по настояване на кмета Петър Неделев в града е осигурен агрегат за захранване с електричество на животоспасяваща техника на дете от града.



Според ръководството на електроразпределителното дружество причината за прекъсванията е претоварване на мрежата в няколко общини. Както в последния ден на миналата година, така и днес кметът на община Стамболийски лично инспектира засегнатите населени места заедно с техническите екипи, информира БНР.



Обходите продължават, с цел бързо разрешаване на проблемите и гарантиране на надеждно електрозахранване за всички населени места в общината.