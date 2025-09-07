© Сериозна катастрофа е станала преди минути близо до Пловдив, сигнализира редовен читател на Plovdiv24.bg. Пътнотранспортното произшествие между леките автомобили е станало на 9 километър на отбивката за село Костиево.



На място има екип на "Спешна помощ", който помага на пострадалите. Движението на останалите превозни средства е силно затруднено.



Шофирайте внимателно.



