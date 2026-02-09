ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зрелищна катастрофа в Пловдив
Лек автомобил "Хонда" е отнел предимството на "Мицубиши", вследствие на което е настъпил удар, а едното от возилата се е озовало до стълб на светофарната уредба в близост.
На място са пристигнали пожарна, полиция и линейка. Произшествието е отработено по административен ред. Не е открит алкохол в пробите на водачите на МПС-тата.
17-годишно момиче е било прегледано на място и изпратено за домашно лечение. Няма други пострадали.
