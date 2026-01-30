Жоро Милионера си харчи парите в Кипър?

© Бившият военен Георги Енев, известен като Жоро Инкасото или Жоро Милионера, харчи сега на спокойствие откраднатите 1.5 милиона лева в Кипър.



Той е забелязан от българи в големи търговски центрове в Никозия. Бил с добре оформена прошарена брада и придружаван от млада рускоговоряща жена – рускиня или украинка. Според информация на "Флагман" тя знаела добре и гръцки.



Както е известно, в далечната 2012 година, работещият като охранител и шофьор на инкасо автомобил в Пловдив Георги Енев успя да извърши удара на живота си.



На 22 юни той бил на смяна с колегата си Манчо Юруков. Двамата превозват валута на три банки и няколко частни фирми.



Бъдещият милионер спира в в "Кючук Париж“ и кара колегата си да отиде за дюнери. Останал сам, той натиска газта докрай и изчезва. Спира на ул. "Петрова нива“ в същия квартал, където няколко дни по-рано е паркирал личната си кола – раздрънкан "Опел Кадет“. Прехвърля в него чувалите с парите, като в суматохата дори изпуска на земята дребна сума.



По-късно колата е открита до хижа "Академик“, близо до пловдивското село Храбрино. Свидетел го забелязва с голяма раница до чепеларското село Хвойна, но не приличал на планинар, защото се оглеждал предпазливо и подтичвал. По-късно иманяри обърнаха района, за да открият скритата раница с парите, но не намериха нищо.



Жоро Милионера с укрива две седмици и се предаде сам с малка раничка с тоалетни принадлежности и придружен от адвокат. Той така и не издаде къде е скрил парите, въпреки уверенията, че така ще намали значително присъдата си.



Психолози го определят като изключително психически овладян, сдържан, упорит и пресметлив.



Милионера получи 12-годишна присъда, но тъй като работи и беше пандизчия за пример излезе в края на април 2022 година, след почти 10 години зад решетките.



Откраднатият милион и половина е бил основно във валута – евро, долари и швейцарски франкове. Как находчивият крадец е успял да прекара парите през границата и сега да ги харчи на воля знае само той.