Жоро Милионера си харчи парите в Кипър?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:29
©
Бившият военен Георги Енев, известен като Жоро Инкасото или Жоро Милионера, харчи сега на спокойствие откраднатите 1.5 милиона лева в Кипър.

Той е забелязан от българи в големи търговски центрове в Никозия. Бил с добре оформена прошарена брада и придружаван от млада рускоговоряща жена – рускиня или украинка. Според информация на "Флагман" тя знаела добре и гръцки.

Както е известно, в далечната 2012 година, работещият като охранител и шофьор на инкасо автомобил в Пловдив Георги Енев успя да извърши удара на живота си.

На 22 юни той бил на смяна с колегата си Манчо Юруков. Двамата превозват валута на три банки и няколко частни фирми.

Бъдещият милионер спира в в "Кючук Париж“ и кара колегата си да отиде за дюнери. Останал сам, той натиска газта докрай и изчезва. Спира на ул. "Петрова нива“ в същия квартал, където няколко дни по-рано е паркирал личната си кола – раздрънкан "Опел Кадет“. Прехвърля в него чувалите с парите, като в суматохата дори изпуска на земята дребна сума.

По-късно колата е открита до хижа "Академик“, близо до пловдивското село Храбрино. Свидетел го забелязва с голяма раница до чепеларското село Хвойна, но не приличал на планинар, защото се оглеждал предпазливо и подтичвал. По-късно иманяри обърнаха района, за да открият скритата раница с парите, но не намериха нищо.

Жоро Милионера с укрива две седмици и се предаде сам с малка раничка с тоалетни принадлежности и придружен от адвокат. Той така и не издаде къде е скрил парите, въпреки уверенията, че така ще намали значително присъдата си.

Психолози го определят като изключително психически овладян, сдържан, упорит и пресметлив.

Милионера получи 12-годишна присъда, но тъй като работи и беше пандизчия за пример излезе в края на април 2022 година, след почти 10 години зад решетките.

Откраднатият милион и половина е бил основно във валута – евро, долари и швейцарски франкове. Как находчивият крадец е успял да прекара парите през границата и сега да ги харчи на воля знае само той.


Още по темата: общо новини по темата: 95
19.12.2022 »
18.05.2022 »
03.04.2022 »
02.04.2022 »
01.04.2022 »
07.01.2022 »
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Още новини от Новини от Пловдив:
Две популярни заведения за хапване на Главната затвориха врати
17:31 / 30.01.2026
Шефът на РЗИ: В Пловдив не е регистриран нито един случай на нови...
15:14 / 30.01.2026
"Български пощи": На отделни места има опашки и напрежение
13:49 / 30.01.2026
Грозни сцени в жилище в Пловдив
13:33 / 30.01.2026
Засекретиха делото срещу Бериван Белялова, имала нетрадиционни се...
17:06 / 30.01.2026
Пловдив почете 172 години от рождението на Стефан Стамболов
11:28 / 30.01.2026

