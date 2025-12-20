ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жителка на "Западен": Ще си дишаме прахта и после се чудим, защо сме болни
Живущ в района е попита следното:
"Кой трябва да следи камионите които излизат на пътя с кални гуми на пътя.И нямам предвид само от строежите на кооперациите, а и камионите от ул."Ген.Колев". После този прах всички ние го вдишваме. Мисля че трябва да има по-сериозен контрол. Явно ще си дишаме прахта и после се чудим, защо има увеличени дихателни заболявани. Това в нормалните държави едва ли ще бъде допуснато."
От своя страна Тони Стойчева отговори:
"Пловдивски общински инспекторат налага глобите. Последната седмица сме ги сезирали многократно и има доста глобени. Проблемът е в огромното строителство и липсващата инфраструктура, като калта се разнася и от личните автомобили. Изисках да мият “Пещерско шосе" и през зимата ежедневно, но камионите били преоборудвани като снегорини. Освен да изискам да мият булеварда, друго не мога да направя. Останалите въпроси не са към мен, а към кмета Димитров."
