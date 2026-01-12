ИЗПРАТИ НОВИНА
Жестока съдба застигна подсъдим, извадил окото на приятел в Кючука
Автор: Ивет Калчишкова 17:14Коментари (0)2143
Мъж, причинил тежка телесна повреда на друг през 2020 година, почина внезапно и не можа да бъде осъден, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Случаят е от 3 юни 2020 година. 27-годишният тогава Руси Илиев, заедно с пострадалия Димитър Михайлов, се събрали на вечеря с приятели в "Кючук Париж". 

Разговаряйки на различни теми, мъжете употребили голямо количество алкохол. Около 23,00 часа Илиев, който седял от лявата страна на Михайлов, внезапно свил юмруци и ударил с лакът в окото своя познат. 

Вследствие на тежкия удар от окото на Михайлов изтекло голямо количество кръв, което довело до трайна слепота на лявото око. 

Малко след инцидента Илиев напуснал България и се установил в Германия. Там той извършил убийство, а за него бил осъден на 7 години лишаване от свобода, което да изтърпи у нас. Докато изтърпява присъдата си в затвора, бил внесен в съда и обвинителният акт и за това му престъпление. 

В крайна сметка Илиев не дочака присъдата си. Мъжът е починал в средата на декември 2025 в затвора. Пострадалият Михайлов е трудно подвижен и не може да напусне дома си.







