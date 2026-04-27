Тежки катастрофи взеха четири жертви през последните дни на територията на Пловдивска област, съобщиха от ОД МВР Пловдив. За три от тях Plovdiv24.bg ви информира своевременно съответно в събота и неделя.

Сигналът за първия инцидент е получен около 7.30 ч. в събота. Според първоначалните данни на ул. "Ландос“ в квартал "Столипиново“ 23-годишен водач на електрическа тротинетка и неговата спътничка, на 22 години, паднали на пътното платно след удар на превозното им средство във внезапно отворената шофьорска врата на лек автомобил "Шкода“. В същия момент двамата се озовали под гумите на попътно преминаващ товарен автомобил "Мерцедес“, при което младата жена издъхнала на място.

Съобщенията за другите три произшествия са подадени на тел. 112 в рамките на неделния ден. Към 10.15 ч. патрул на РУ-Асеновград бил насочен към село Новаково, където мотоциклет "Сузуки“ се блъснал в мантинела. Пострадалият водач, на 51-години, е починал в линейката на път за болница.

Около час и половина по-късно служители от районното управление предприели проверка и на сигнал, че в село Поповица лек автомобил "Шкода“ блъснал неправилно пресичащ пътното платно пешеходец. От пристигналия лекарски екип е констатирана смъртта на 62-годишния мъж.

Днес стана ясно, че има и четвърти тежък инцидент със загинал човек

Минути преди 23 ч. в РУ-Стамболийски била създадена организация за разследване на пътен инцидент край село Оризари. По предварителна информация 89-годишен пенсионер, който се движил в средата на пътното платно, загинал след удар от микробус.

Всички шофьори на участвалите в катастрофите моторни превозни средства са изпробвани за употреба на алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни. И четирите местопроизшествия са запазени, извършени са огледи. По случаите са образувани досъдебни производства под наблюдение на прокуратурата.