|Жена чупи чистачки на коли в центъра на Пловдив
Петима служители на главна дирекция "Охрана" към министерство на правосъдието са заловили жената, след като са видели, че тя е чупила чистачки, драла е автомобили и се е опитала да чупи стъкла.
Ситуацията се е развила на улица в близост до Хуманитарната гимназия, а жената е била задържана на оградата на школото.
"Може би има психични проблеми", коментират минувачи.
Жената все още е там, а служителите изчакват пристигането на полицейски служители, които да отведат задържаната в най-близкия полицейски участък.
