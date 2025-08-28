Жена чупи чистачки на коли в центъра на Пловдив

© Google Жена на средна възраст е била задържана преди минути от съдебна охрана заради вандалска проява, сигнализира редовна читателка на Plovdiv24.bg.



Петима служители на главна дирекция "Охрана" към министерство на правосъдието са заловили жената, след като са видели, че тя е чупила чистачки, драла е автомобили и се е опитала да чупи стъкла.



Ситуацията се е развила на улица в близост до Хуманитарната гимназия, а жената е била задържана на оградата на школото.



"Може би има психични проблеми", коментират минувачи.



Жената все още е там, а служителите изчакват пристигането на полицейски служители, които да отведат задържаната в най-близкия полицейски участък.