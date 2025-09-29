ЗАРЕЖДАНЕ...
|Завързано кученце изчезна мистериозно в Пловдив
Здравейте, молим да ни помогнете! На 28.09.2025 г. около 22.30-23,00 ч. на бул. "Христо Ботев" 128А до Военна болница е било завързано нашето кученце - бяло и бежаво чихуа-хуа, за да направи съпругът ми покупка от магазин.
Най-искрено молим, ако някой го е взел и прибрал, да ни го върне! Кученцето е възрастно, на 13г. и е много привързано към семейството, както и ние към него и много страдаме!
Казва се Ройчо и го отглеждаме от бебенце. В случай, че сте го видели или имате информация, моля свържете се с нас на тел. 0889 130 416 (Невена)! Ще сме изключително благодарни и ще предоставим възнаграждение!
