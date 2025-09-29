ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Завързано кученце изчезна мистериозно в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:59Коментари (0)32
© Plovdiv24.bg
Пловдивчанка потърси Plovdiv24.bg с апел за помощ:

Здравейте, молим да ни помогнете! На 28.09.2025 г. около 22.30-23,00 ч. на бул. "Христо Ботев" 128А до Военна болница е било завързано нашето кученце - бяло и бежаво чихуа-хуа, за да направи съпругът ми покупка от магазин.

Най-искрено молим, ако някой го е взел и прибрал, да ни го върне! Кученцето е възрастно, на 13г. и е много привързано към семейството, както и ние към него и много страдаме!

Казва се Ройчо и го отглеждаме от бебенце. В случай, че сте го видели или имате информация, моля свържете се с нас на тел. 0889 130 416 (Невена)! Ще сме изключително благодарни и ще предоставим възнаграждение!







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Проблеми с водата в Пловдив днес, ето къде
06:00 / 29.09.2025
Сигнал: Нагли другоселци
20:16 / 28.09.2025
Пловдивчанка: Шофьорът да бъде глобен!
20:04 / 28.09.2025
Проблеми с водата в Пловдив в понеделник
16:17 / 28.09.2025
Пловдивчанка: Този индивид е паркирал луксозния си автомобил тота...
15:57 / 28.09.2025
Пловдивчанка се подразни на камионите за почистване
13:26 / 28.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Национален отбор на България по волейбол
Предметът "Добродетели и религии" в училище
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: