Заради детски фестивал се променя движението в участък от булевард в Пловдив

© Заради провеждането на детски фестивал за изкуства "Ние сме децата на реката“ на 30.08.2025 г. /събота/ се променя организацията на движението в участък от бул. "Марица-юг“, информират от ОП "Организация и контрол на транспорта“.



За времето от 09.00 ч. до 18.00 ч. се спира движението на пътни превозни средства по булеварда, в частта от кръстовището с бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" до кръстовището с ул. "Никола Войводов".



Организацията и контрола на движението, както и охраната на мероприятието, се осъществяват от ОД на МВР-Пловдив.