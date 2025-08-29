ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заради детски фестивал се променя движението в участък от булевард в Пловдив
За времето от 09.00 ч. до 18.00 ч. се спира движението на пътни превозни средства по булеварда, в частта от кръстовището с бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" до кръстовището с ул. "Никола Войводов".
Организацията и контрола на движението, както и охраната на мероприятието, се осъществяват от ОД на МВР-Пловдив.
