Заради 366 000 къса цигари без бандерол Пловдивската прокуратура с тежки обвинения към двамата арестувани

© Днес, 12 февруари 2026 г., Районна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняеми Ц.Д., на 37 г., и А.Д., на 40 г., за това, че на 11.02.2026 г., в гр. Пловдив, държали с цел разпространение акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон, и предметът на престъплението е в големи размери – общо 366 000 фабрични къса цигари на стойност 66 421 евро - престъпление по чл. 234 ал. 1 от Наказателния кодекс. Ц.Д. е извършил деянието в условията на повторност.



На 11 февруари 2026 г., в гр. Пловдив, полицейски служители от отдел "Икономическа полиция“ при ОД на МВР – Пловдив извършили претърсване и изземване в подземен гараж в жилищна кооперация в гр. Пловдив, район "Южен“. В помещението били открити общо 366 000 фабрични къса цигари от две различни марки, разпределени в кутии, поставени в кашони, на обща стойност 66 421 евро.



По досъдебното производство се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, назначени са експертизи и др.



Спрямо обвиняемия Ц Д. е взета мярка за неотклонение гаранция в размер на 5000 евро, а спрямо А.Д. – мярка за неотклонение "гаранция“ в размер на 2500 евро. С постановление на наблюдаващия прокурор на Ц.Д. е наложена и мярка "забрана за напускане пределите на Република България“.