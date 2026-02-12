ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заради 366 000 къса цигари без бандерол Пловдивската прокуратура с тежки обвинения към двамата арестувани
На 11 февруари 2026 г., в гр. Пловдив, полицейски служители от отдел "Икономическа полиция“ при ОД на МВР – Пловдив извършили претърсване и изземване в подземен гараж в жилищна кооперация в гр. Пловдив, район "Южен“. В помещението били открити общо 366 000 фабрични къса цигари от две различни марки, разпределени в кутии, поставени в кашони, на обща стойност 66 421 евро.
По досъдебното производство се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, назначени са експертизи и др.
Спрямо обвиняемия Ц Д. е взета мярка за неотклонение гаранция в размер на 5000 евро, а спрямо А.Д. – мярка за неотклонение "гаранция“ в размер на 2500 евро. С постановление на наблюдаващия прокурор на Ц.Д. е наложена и мярка "забрана за напускане пределите на Република България“.
