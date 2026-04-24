Днес в звената "Български документи за самоличност“ в районните управления на ОДМВР – Пловдив няма да се приемат заявления за паспорти.

Временното затруднение е свързано с процедура за въвеждане на ново поколение български лични документи и преминаване към централизираната им персонализация от 27 април.

Днес заявления за паспорти няма да се приемат и в районните управления в Асеновград, Карлово, Първомай, Раковски, Стамболийски, Труд и Хисаря.

В рамките на целия работен ден услугата ще бъде достъпна в сектор " Български документи за самоличност“ на ул. "Волга“ № 70 в Пловдив, а в шестте районни управления в града - до 15 ч.

Министерският съвет в сряда прие ключови промени в Тарифа № 4, с които се актуализират цените за издаване на български лични документи. Решението е част от мащабния преход към централизирана система за персонализация, като новите правила и документи влизат в сила от 27 април 2026 г.

За първи път българите ще имат достъп до изцяло нови видове документи. Най-чаканите сред тях са: паспорт с 10-годишна валидност. Това е удобство, което ще спести на гражданите честото посещение на гишетата на МВР. Ще имат възможност да си изкарат и временна карта за самоличност. Това е нов тип документ, предназначен за специфични ситуации, в които стандартната идентификация е невъзможна.

Правителството ревизира цените, за да съответстват на реалните разходи, направени от МВР за изработката на документите от ново поколение. Целта е постигане на пълна прозрачност и предвидимост за потребителите. Въпреки промените, държавата запазва преференциалните такси за определени социални групи.

От края на април 2026 г. техническата обезпеченост ще позволи издаването на общо 27 вида лични документи чрез единен модел на персонализация. Този процес стартира като концепция още през 2017 г. и е насочен към повишаване на сигурността и защитата на личните данни.

Проектът е разчетен така, че да не изисква допълнителни средства от държавния бюджет и не въвежда нови изисквания, извън вече приетото европейско законодателство.

Промените целят да модернизират административното обслужване, като предоставят на гражданите документи с по-висока степен на защита и по-голямо удобство при дългосрочно планиране на пътуванията.