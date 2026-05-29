Днес, 29 май 2026 г., от 11:00 часа ще се състои официалната церемония "Първа копка“ по проект за изпълнение на енергоефективни мерки в Диагностично-консултативен център V – "Св. Архиепископ Лука“.

Събитието ще отбележи старта на дейностите по модернизация на лечебното заведение, насочени към подобряване на енергийната ефективност, обновяване на сградния фонд и създаване на по-добра среда за пациенти и медицински специалисти.

По време на церемонията ще бъдат представени основните параметри на проекта, очакваните резултати и ползите за гражданите на Пловдив, съобщават от общината за Plovdiv24.bg.