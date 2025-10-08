ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започва цялостно обновяване на спортна зала край Гребната база
"Самият аз съм тренирал тук преди години – познавам залата и знам колко е важно да я обновим. Дължим го на поколенията спортисти, които ще израснат след нас“, заяви заместник-кметът "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование" Владимир Темелков.
Предвидените дейности включват:
- цялостна енергийна ефективност – топлоизолация, ремонт на покрива и фасадите;
- подмяна на осветлението с модерни LED системи;
- обновяване на отоплителната, вентилационната и електрическата инсталация (Ел и ОВК);
- ремонт на съблекални и санитарни възли;
-осигуряване на достъпна среда и внедряване на съвременни мерки за пожарозащита;
-изграждане на фотоволтаична електроцентрала за устойчиво енергийно потребление.
Финансирането е осигурено както по Плана за възстановяване и устойчивост, така и със средства от държавния бюджет. С реализацията на този проект Община Пловдив продължава последователната си политика за модернизиране на спортната инфраструктура и създаване на по-добри условия за подготовка на пловдивските спортисти.
