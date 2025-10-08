© виж галерията Община Пловдив стартира цялостен ремонт и модернизация на залата по бокс, джудо и вдигане на тежести, разположена край Гребната база – място със славна спортна история и десетилетна традиция в подготовката на шампиони. През годините треньори и клубове са я поддържали със собствени средства, но обектът не е преминавал през сериозен ремонт от десетилетия.



"Самият аз съм тренирал тук преди години – познавам залата и знам колко е важно да я обновим. Дължим го на поколенията спортисти, които ще израснат след нас“, заяви заместник-кметът "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование" Владимир Темелков.



Предвидените дейности включват:



- цялостна енергийна ефективност – топлоизолация, ремонт на покрива и фасадите;



- подмяна на осветлението с модерни LED системи;



- обновяване на отоплителната, вентилационната и електрическата инсталация (Ел и ОВК);



- ремонт на съблекални и санитарни възли;



-осигуряване на достъпна среда и внедряване на съвременни мерки за пожарозащита;



-изграждане на фотоволтаична електроцентрала за устойчиво енергийно потребление.



Финансирането е осигурено както по Плана за възстановяване и устойчивост, така и със средства от държавния бюджет. С реализацията на този проект Община Пловдив продължава последователната си политика за модернизиране на спортната инфраструктура и създаване на по-добри условия за подготовка на пловдивските спортисти.