Започва цялостно обновяване на спортна зала край Гребната база
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:22
Община Пловдив стартира цялостен ремонт и модернизация на залата по бокс, джудо и вдигане на тежести, разположена край Гребната база – място със славна спортна история и десетилетна традиция в подготовката на шампиони. През годините треньори и клубове са я поддържали със собствени средства, но обектът не е преминавал през сериозен ремонт от десетилетия.

"Самият аз съм тренирал тук преди години – познавам залата и знам колко е важно да я обновим. Дължим го на поколенията спортисти, които ще израснат след нас“, заяви заместник-кметът "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование" Владимир Темелков.

Предвидените дейности включват:

- цялостна енергийна ефективност – топлоизолация, ремонт на покрива и фасадите;

- подмяна на осветлението с модерни LED системи;

- обновяване на отоплителната, вентилационната и електрическата инсталация (Ел и ОВК);

- ремонт на съблекални и санитарни възли;

-осигуряване на достъпна среда и внедряване на съвременни мерки за пожарозащита;

-изграждане на фотоволтаична електроцентрала за устойчиво енергийно потребление.

Финансирането е осигурено както по Плана за възстановяване и устойчивост, така и със средства от държавния бюджет. С реализацията на този проект Община Пловдив продължава последователната си политика за модернизиране на спортната инфраструктура и създаване на по-добри условия за подготовка на пловдивските спортисти.







