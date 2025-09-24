© виж галерията В Община Пловдив е в ход най-мащабният проект по дигитализация – създаването на Географска информационна система (ГИС), която ще трансформира начина, по който администрацията, гражданите и бизнесът работят с градската информация.



Заместник-кметът с ресор "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование" Владимир Темелков инспектира част от местата, където в момента се сканира архивната документация – в Партийния дом и в район "Централен". Там той видя на място мащаба на предизвикателството – хиляди страници документи от десетки години назад, някои от които наводнени, разпадащи се или захвърлени в претрупани с хартия помещения.



"Сами се уверявате – положението е отчайващо. Аз не бих работил на такова място. Никой нормален човек не би работил в подобна среда. Това се отразява и на услугите – те стават бавни, хората се съмняват, има недоволство. Но това приключва", заяви заместник-кметът Владимир Темелков.



По думите му проектът вече е в активна фаза.



"За първи път Пловдив отлепя от дигиталното дъно. В момента в Партийния дом се сканират документи от 60-те години насам – буквално цели купчини хартия, които днес спъват работата на администрацията. Тази система ще донесе максимална прозрачност и ще ускори сроковете за всякакви услуги. Ще освободи и капацитета на колегите, който днес е безкрайно зает с носене и прехвърляне на папки", посочи още Темелков.



В момента по проекта работят близо 80 специалисти, а до края на годината броят им ще нарасне до над 120. След "Централен" започва дигитализацията и в другите райони. От 13 октомври в "Западен", от 30 октомври в "Тракия", а до края на ноември – в районите "Южен", "Северен" и "Източен".



Географска информационна система ще обедини на едно място информация за строителни разрешения, подробни устройствени планове и техни изменения, регулационни планове, целия подземен кадастър, пътна инфраструктура, зелена система и обекти на културно-историческото наследство. Всички данни ще бъдат дигитализирани, геореферирани и достъпни онлайн.



"Ще уеднаквим всички услуги в строителната дирекция, ще стандартизираме документацията и ще дадем възможност всички райони да издават едни и същи документи. Това ще облекчи изключително много работата на общината, а когато това се случи – ще се улесни и животът на гражданите.", подчерта Темелков.



Той допълни, че в перспектива услугите ще могат да се ползват приоритетно чрез електронен подпис, а след въвеждането на дигитален паспорт – директно чрез мобилно приложение.



"Сложно е, защото резултатите от дигиталните продукти се виждат едва на финала. Но съм убеден – след година и половина Пловдив ще има изключително впечатляваща система. Прозрачна, бърза и модерна – в полза на гражданите, на бизнеса и на бъдещето на нашия град", заключи заместник-кметът Владимир Темелков.