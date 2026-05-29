С официална церемония "Първа копка“ започна изпълнението на проект за енергоефективни мерки в Диагностично-консултативен център V "Св. Архиепископ Лука“. На събитието присъстваха областният управител Георги Янев, кметът на Пловдив Костадин Димитров, районният кмет Георги Гатев и други официални лица, както и целият медицински персонал на лечебното заведение, предава Plovdiv24.bg.

Началото на модернизацията на лечебното заведение беше сложено с водосвет и молебен. С подобряването на енергийната ефективност сграда ще се обнови, което ще доведе до подобряване на средата за пациентите и медицинските специалисти, които работят тук.

Управителят на ДКЦ-V Яна Кашилска подчерта, че се поставя началото на инициатива за подобряване на градската среда. Кметът Костадин Димитров припомни, че преди години е започнато с подмяна на счупените плочки пред входа на лечебното заведение, за да се стигне до днес, когато е дошло времето за изпълнение на мерки за енергийна ефективност.

На събитието присъстваха кметът и областният управител

Тракийци някак си успяват да живеят само в района. Успяхме да направим така, че да имат всичко необходимо тук. Имате и ще имате нашата подкрепа – заяви кметът.

Областният управител Георги Янев отбеляза, че модернизацията на най-голямото ДКЦ в Пловдив за него е част от по-широк процес, тъй като общинските болници са най-близо до хората.

Стратегията за укрепването на общинските болници трябва да бъде приоритет за местната и държавната власт, защото инвестицията в тях е инвестиция в бъдещето – каза областният управител.

След изказванията управителката на ДКЦ V и представител на фирмата изпълнител счупиха заедно бутилка шампанско в старата сграда, с пожелание обектът да бъде завършен в срок.