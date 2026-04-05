София филм фест в Пловдив приключва в неделния ден с прожекции на филмите "Прекрасни дни" на Вим Вендерс и документалния "Оруел 2+2=5". Програмата предлага филми, отличени в Кан и изследващи съвременния свят, съобщават организаторите на фестивала за Plovdiv24.bg. Фестивалът е част от културния календар на Община Пловдив.

"Прекрасни дни" на Вим Вендерс е Еедин от най-впечатляващите филми на големия германски режисьор, сниман в Япония. Лентата проследява меланхоличното ежедневие на един чистач на тоалетни в Токио. Филмът влезе в историята като първото японско предложение за "Оскар", режисирано от чужденец, след като преди това пожъна големи успехи на фестивала в Кан. Прожекцията ще е в 16:00 часа.

София филм фест в Пловдив се провежда в LUCKY Дом на киното, а билети могат да се закупят от касите на ул. "Гладстон“ 1. Цената на билета е 6 евро, а за студенти и пенсионери – 5 евро.