|Задържаха мъжа с кирката, рушащ пловдивски булевард. Ето какво го очаква
"По повод шокиращото видео, публикувано в социалните мрежи днес, в което физическо лице извършва умишлено компрометиране на пътната настилка по бул. "Александър Стамболийски", веднага бяха сигнализирани компетентните органи. Благодарение на бързата реакция на Първо РПУ лицето от видеото е идентифицирано и задържано в полицейското управление. Ще му бъде наложена санкция за нарушението.
От Район "Южен" строго осъждаме подобни действия, с които не само умишлено се уврежда общинска собственост, но и се създават сериозни предпоставки за възникване на инциденти, застрашаващи здравето и живота на хората. Призовавам гражданите към самосъзнание и отговорност!
Благодаря за изявената гражданска позиция на подателя на сигнала!"
