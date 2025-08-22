© Фейсбук Днес ви показахме как мъж с кирка руши асфалта по ремонтиращия се булевард "Александър Стамболийски“. Тази вечер кметът на район "Южен" Атанас Кунчев използва социалната мрежа, за да съобщи, че нарушителят е заловен, научи Plovdiv24.bg.



"По повод шокиращото видео, публикувано в социалните мрежи днес, в което физическо лице извършва умишлено компрометиране на пътната настилка по бул. "Александър Стамболийски", веднага бяха сигнализирани компетентните органи. Благодарение на бързата реакция на Първо РПУ лицето от видеото е идентифицирано и задържано в полицейското управление. Ще му бъде наложена санкция за нарушението.



От Район "Южен" строго осъждаме подобни действия, с които не само умишлено се уврежда общинска собственост, но и се създават сериозни предпоставки за възникване на инциденти, застрашаващи здравето и живота на хората. Призовавам гражданите към самосъзнание и отговорност!



Благодаря за изявената гражданска позиция на подателя на сигнала!"



