Пловдивчанин качи кадри как мъж с кирка руши асфалта по ремонтиращия се булевард "Александър Стамболийски". И написа:



"Общината и шофьорите в Кючука да не се чудят откъде никнат нови дупки в квартала. Вчера след подравняване на кратерите на кръстовището на "Александър Стамболийски“ със "Стефан Стамболов“ явно това не се хареса на момчетата от скарата на вулканични камъни (на мястото на бившия "Кардамис").



Отворковците, които не знам дали са съвсем законни, както и кой им е разрешил да окъдяват и осмърдяват целия район, решиха с кирката да разбият асфалта и да направят нови дупки.



И всичко това абсолютно безнаказано....не дай си Боже, да стане някоя беля. Дори по време на случката се вижда, че освен автомобили, които като нищо могат да си изкъртят картера, преминават и колоездачи. Докога такива отворковци?“, пише пловдивчанин.



"Вчера изпратих фирмата от Южния обходен колектор да заравнят булеварда. Сега виждам това видео… Сигнализирах полицията и Общинския инспекторат заради изпълнението“, заяви кметът на "Южен" Атанас Кунчев.



