|Задържаха 38-годишен пловдивчанин при акция на полицията
При последвалите процесуално-следствени действия на негов адрес служителите на реда открили и иззели различни видове високорискови наркотици, подготвени за разпространение. Намерени са близо 103 грама марихуана, около 60 грама кокаин, 39 грама метамфетамин и 83 грама амфетамин.
По случая е образувано бързо производство по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс. С постановление на наблюдаващ прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив мъжът е привлечен като обвиняем. По-късно, с определение на съда, спрямо него е взета най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража“.
