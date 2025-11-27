© виж галерията 38-годишен мъж от Пловдив, с криминални прояви и предишни осъждания, беше арестуван миналата седмица по време на поредната специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества.



При последвалите процесуално-следствени действия на негов адрес служителите на реда открили и иззели различни видове високорискови наркотици, подготвени за разпространение. Намерени са близо 103 грама марихуана, около 60 грама кокаин, 39 грама метамфетамин и 83 грама амфетамин.



По случая е образувано бързо производство по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс. С постановление на наблюдаващ прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив мъжът е привлечен като обвиняем. По-късно, с определение на съда, спрямо него е взета най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража“.