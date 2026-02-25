За животинските видове и оцеляването им при климатичните промени - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Регионалният природонаучен музей в Пловдив изпълнява нов проект, съвместно със Зоологическата градина и Куклен театър. Идеята е тези три различни институции да създадат интегриран културен продукт, посветен на връзката между животинските видове и климатичните промени. Ще ви разкажем подробности за тази дейност с помощта на директора на Природонаучния музей в Пловдив Огнян Тодоров.



Във втората част от предаването ни ще ви поканим на една оригинална изложба, представена в сградата на Общински съвет Пловдив. "Истини и въображения: Пинокио и други фантазии" е проект, който представя пред българската публика съвременно европейско изкуство, вдъхновено от "Приключенията на Пинокио" на Карло Колоди. Изложбата включва графични произведения и скулптура на съвременния италиански художник Франческо Де Франческо.



Любопитно е да се види, ако още не сте. Ще ви срещнем с куратора на изложбата от българска страна Арлин Каспарян.



