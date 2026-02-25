ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|За животинските видове и оцеляването им при климатичните промени - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Във втората част от предаването ни ще ви поканим на една оригинална изложба, представена в сградата на Общински съвет Пловдив. "Истини и въображения: Пинокио и други фантазии" е проект, който представя пред българската публика съвременно европейско изкуство, вдъхновено от "Приключенията на Пинокио" на Карло Колоди. Изложбата включва графични произведения и скулптура на съвременния италиански художник Франческо Де Франческо.
Любопитно е да се види, ако още не сте. Ще ви срещнем с куратора на изложбата от българска страна Арлин Каспарян.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 472
|предишна страница [ 1/79 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Голяма ВиК авария в северната част на Пловдив
12:32 / 25.02.2026
Прокуратурата за фаталния инцидент в Първомай: Доказателства не с...
12:03 / 25.02.2026
Пловдивчаните, които все още се отопляват на дърва или въглища, м...
11:02 / 25.02.2026
Труп на мъж е открит до училище в Пловдив
10:00 / 25.02.2026
Новият областен управител на Пловдив встъпва в длъжност без фанфа...
09:05 / 25.02.2026
"България – изповед в песен" в навечерието на 3 март в Пловдив
23:10 / 24.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS