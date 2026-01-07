За възможните измами при превалутирането, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Днес ще ви запознаем с възможните измами покрай превалутирането и преминаването от лев в евро. Съществува една некомерсиална платформа, която пази нашите права. Това е платформата "Ние потребителите", която предлага информация, коментари, съвети и взаимопомощ между гражданите по различни потребителски теми.



Платформата дори е създала инструменти за превалутиране от лева в евро и коментира актуални въпроси, свързани с потребителските ни права. Днес наш гост ще бъде Габриела Руменова, основател на платформата, която е винаги на линия при всякакви въпроси, които може да ни вълнуват.



Как върви процесът по превалутирането у нас и има ли много опити за измами от търговци, ще чуете всичко това в предаването ни днес.



