За възможните измами при превалутирането, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Платформата дори е създала инструменти за превалутиране от лева в евро и коментира актуални въпроси, свързани с потребителските ни права. Днес наш гост ще бъде Габриела Руменова, основател на платформата, която е винаги на линия при всякакви въпроси, които може да ни вълнуват.
Как върви процесът по превалутирането у нас и има ли много опити за измами от търговци, ще чуете всичко това в предаването ни днес.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
