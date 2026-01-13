ИЗПРАТИ НОВИНА
За регламентирането на движението на електрически тротинетки, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 14:00
©
Днес поставяме на вашето внимание една много наболяла тема - темата за електрическите тротинетки. Вече е обявен за обществено обсъждане Проект на Наредбата за регистрация на индивидуални превозни средства на територията на Община Пловдив. Той е разработен на база последните промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, които влязоха в сила от 7 септември 2025 г.

Днес ви срещаме с преподавателя по безопасност на движението Василка Гавазова. Интервюто е на колегата Диана Бикова.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 


