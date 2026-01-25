ЗАРЕЖДАНЕ...
|За първи път в историята Пловдив се подготвя за едно от най-класните световни състезания
Градът под тепетата ще бъде домакин на срещата между националните отбори на България и Белгия, която ще се състои на 7 и 8 февруари 2026 г. в зала "Колодрум“. Двата отбора ще се изправят един срещу друг съгласно жребия, определен от Международната федерация по тенис, в рамките на Световната група на надпреварата.
Това е първият случай, в който националният отбор на България по тенис за мъже участва в този формат на Световната група на Купа "Дейвис“.
Възложител на поръчката е заместник-кметът по спорт Николай Бухалов.
Програмата на двубоя предвижда мачовете в събота, 7 февруари, да започнат в 14:00 ч., а тези в неделя – в 13:00 ч.
Залогът е повече от сериозен – при победа България ще играе през септември за класиране на финалите на Купа "Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.
Капитанът на националния отбор по тенис на България Валентин Димов обяви състава за мача. В селекцията се завръща младата надежда Илиян Радулов, който пропусна двубоя срещу Финландия поради контузия, но бе част от тима при успеха над Румъния в началото на миналата година.
В състава са включени още Иван Иванов, Александър Василев, Пьотр Нестеров и Александър Донски. Капитан на България е Валентин Димов, а Тихомир Грозданов заема поста помощник-треньор.
Съперникът на България идва с най-доброто. Белгия обяви състав с общо четирима играчи от топ 100 в световните ранглисти по тенис на сингъл и на двойки.
Белгийците, полуфиналисти в последното издание на турнира и номер 4 в тазгодишната схема на пресявките, ще разчитат на Зизу Бергс, Рафаел Колиньон, Александър Блокс, Сандер Жил и Йоран Флийген.
