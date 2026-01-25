ИЗПРАТИ НОВИНА
За първи път в историята Пловдив се подготвя за едно от най-класните световни състезания
Автор: Данислава Вълкова 19:30
©
Пловдив се подготвя за едно от най-класните състезания в света на тениса - Купа “Дейвис", информира Plovdiv24.bg.  За целта е в ход обществена поръчка на стойност 102 258 €.

Градът под тепетата ще бъде домакин на срещата между националните отбори на България и Белгия, която ще се състои на 7 и 8 февруари 2026 г. в зала "Колодрум“. Двата отбора ще се изправят един срещу друг съгласно жребия, определен от Международната федерация по тенис, в рамките на Световната група на надпреварата.

Това е първият случай, в който националният отбор на България по тенис за мъже участва в този формат на Световната група на Купа "Дейвис“.

Възложител на поръчката е заместник-кметът по спорт Николай Бухалов.

Програмата на двубоя предвижда мачовете в събота, 7 февруари, да започнат в 14:00 ч., а тези в неделя – в 13:00 ч.

Залогът е повече от сериозен – при победа България ще играе през септември за класиране на финалите на Купа "Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.

Капитанът на националния отбор по тенис на България Валентин Димов обяви състава за мача. В селекцията се завръща младата надежда Илиян Радулов, който пропусна двубоя срещу Финландия поради контузия, но бе част от тима при успеха над Румъния в началото на миналата година.

В състава са включени още Иван Иванов, Александър Василев, Пьотр Нестеров и Александър Донски. Капитан на България е Валентин Димов, а Тихомир Грозданов заема поста помощник-треньор.

Съперникът на България идва с най-доброто. Белгия обяви състав с общо четирима играчи от топ 100 в световните ранглисти по тенис на сингъл и на двойки.

Белгийците, полуфиналисти в последното издание на турнира и номер 4 в тазгодишната схема на пресявките, ще разчитат на Зизу Бергс, Рафаел Колиньон, Александър Блокс, Сандер Жил и Йоран Флийген.


