За новата визуална идентичност на Регионалния етнографски музей, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 12:54
© Фейсбук
Днес ще си говорим за новата визуална идентичност на Регионалния етнографски музей в Пловдив. Каква информация носи тя и какво реално ще може да се види от клиентите на музея, ще очакваме да разберем от нашия гост - специалистът, работещ по тази задача. Това е Красимир Ставрев, управител на Студио Пункт.

Днес ще продължим и нашият разговор с Мариана Китипова, координатор на изложбен график в ГХГ- Пловдив, която ще ни каже още от плановете за изложбена дейност на галерията за предстоящата 2026 година.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 


