|За новата визуална идентичност на Регионалния етнографски музей, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Днес ще продължим и нашият разговор с Мариана Китипова, координатор на изложбен график в ГХГ- Пловдив, която ще ни каже още от плановете за изложбена дейност на галерията за предстоящата 2026 година.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходц...
12:39 / 17.11.2025
НСИ посочи средната заплата за Пловдив, пет области са пред нас
12:05 / 17.11.2025
Мерилин Менсън e третият хедлайнер на Hills of Rock
11:10 / 17.11.2025
Адвокатът на Георги: Той не е знаменитост
10:43 / 17.11.2025
С африкански ритми откриха най-новата атракция в Пловдив
10:38 / 17.11.2025
Дебора даде "най-важния" подпис в живота си
10:27 / 17.11.2025
