ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|За най-новия фестивал на Пловдив и още нещо, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Ще ви разкажем за най-новия градски фестивал - събитие, което обещавва да превърне центъра на Пловдив в сцена за култура, музика и споделени преживявания.
Кирил Велчев и Виктор Янков от Фондация "Пловдив 2019" са наши гости днес.
Ще потърсим информация и за международния конкурс "Орфееви таланти", който ще се провведе в Пловдив в началото на месец февруари.
По темата ще чуем Николай Гурбанов, организатор.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 461
|предишна страница [ 1/77 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Община Пловдив променя правилата за прием в детските градини и яс...
10:51 / 08.01.2026
В Пловдив представиха проект на ново място за култура далеч от це...
11:30 / 08.01.2026
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е...
10:39 / 08.01.2026
Сняг заваля и в Пловдив
09:53 / 08.01.2026
Неприятна ситуация на един от входовете на Пловдив заради мъж с п...
09:22 / 08.01.2026
Daily Express за Пловдив: Най-старият град в Европа, който продъл...
09:07 / 08.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
НИМХ: Два дни сняг в цялата страна, после до минус 10 градуса
15:52 / 06.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS