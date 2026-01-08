За най-новия фестивал на Пловдив и още нещо, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Община Пловдив и фондация "Пловдив 2019" ще отбележат 7 години от провеждането на инициативата Европейска столица на културата (ЕСК) с нов фестивал "Пловдив си ти".



Ще ви разкажем за най-новия градски фестивал - събитие, което обещавва да превърне центъра на Пловдив в сцена за култура, музика и споделени преживявания.



Кирил Велчев и Виктор Янков от Фондация "Пловдив 2019" са наши гости днес.



Ще потърсим информация и за международния конкурс "Орфееви таланти", който ще се провведе в Пловдив в началото на месец февруари.



По темата ще чуем Николай Гурбанов, организатор.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.