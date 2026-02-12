ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ясни са брутните месечни заплати във всички общини в Пловдивска област
Най-високите възнаграждения в Пловдивска област се отчитат в община Куклен, където се намира едно от най-големите индустриални предприятия в региона - КЦМ. Там средната брутна заплата достига 1204 евро месечно, което поставя общината на първо място в областта по този показател.
На второ място е община "Марица“ със средна заплата от 1079 евро, следвана от Брезово с 1044 евро месечно.
Сред останалите общини в областта данните показват следните средни брутни възнаграждения: Сопот - 989 евро, Раковски - 933 евро, Калояново - 918 евро, Лъки - 905 евро, Хисаря - 899 евро, Съединение - 881 евро, Садово - 869 евро, Карлово - 844 евро, Стамболийски - 815 евро, Първомай - 812 евро.
Под средните за областта стойности остават Перущица - 763 евро, Родопи - 752 евро и Кричим - 715 евро. Асеновград също е сред общините с по-ниски възнаграждения - 783 евро месечно.
Разликите в нивата на заплащане в рамките на областта остават значителни, като индустриално развитите общини продължават да формират по-високи доходи спрямо тези с по-слабо икономическо присъствие на големи работодатели.
