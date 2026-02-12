Ясни са брутните месечни заплати във всички общини в Пловдивска област

© Община Пловдив заема 22-ро място сред всички 265 общини в България по размер на средната брутна месечна работна заплата. През 2024 г. тя достига 1058 евро на месец. Данните са от класацията на Института за пазарна икономика (ИПИ), публикувана в годишния му анализ.



Най-високите възнаграждения в Пловдивска област се отчитат в община Куклен, където се намира едно от най-големите индустриални предприятия в региона - КЦМ. Там средната брутна заплата достига 1204 евро месечно, което поставя общината на първо място в областта по този показател.



На второ място е община "Марица“ със средна заплата от 1079 евро, следвана от Брезово с 1044 евро месечно.



Сред останалите общини в областта данните показват следните средни брутни възнаграждения: Сопот - 989 евро, Раковски - 933 евро, Калояново - 918 евро, Лъки - 905 евро, Хисаря - 899 евро, Съединение - 881 евро, Садово - 869 евро, Карлово - 844 евро, Стамболийски - 815 евро, Първомай - 812 евро.



Под средните за областта стойности остават Перущица - 763 евро, Родопи - 752 евро и Кричим - 715 евро. Асеновград също е сред общините с по-ниски възнаграждения - 783 евро месечно.



Разликите в нивата на заплащане в рамките на областта остават значителни, като индустриално развитите общини продължават да формират по-високи доходи спрямо тези с по-слабо икономическо присъствие на големи работодатели.