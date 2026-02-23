ЗАРЕЖДАНЕ...
|Взломна кражба от вендинг машина в пловдивска гимназия
В следобедните часове на съботния ден гражданин забелязал как момчетата разбиват апарата и вземат пакетирани храни и веднага сигнализирал в Трето РУ.
При последвалите действия самоличността на извършителите била установена, а в обясненията си в присъствие на родител те направили самопризнания. Част от отнетите продукти, които били на обща стойност около 100 евро, са иззети.
За образуваното досъдебно производтво е уведомена Районна прокуратура – Пловдив.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
